Golfer Wil Besseling weet wat beter moet na eerste reeks toernooien

De kop is eraf voor golfer Wil Besseling dit jaar. Deze maand speelde de Noord-Hollander drie toernooien op het hoogste niveau, één in Qatar en twee in Kenia. Een 47e plaaats was zijn beste prestatie, maar dat isgeen reden tot paniek. "Ik weet weer goed waar ik aan moet werken de komende weken."

Wil Besseling - ANP / Ronald Speijer

De afgelopen twee weken speelde Besseling twee toernooien in Kenia. Een heel andere cultuur dan in Nederland met veel armoede. "Je beseft dat je heel gelukkig mag zijn met wat je doet. We zijn bevoorrecht met hoe wij het hebben in Nederland. Maar ik vind het altijd mooi om Afrika te zien." Tekst gaat verder onder de Instagram-post

In Kenia plaatste de golfer uit Zwaag zich de eerste week niet voor het weekend. In de tweede week mocht hij wel de derde en vierde ronde spelen. Besseling eindigde daar als gedeeld 48e. "De baan was kort en smal op bepaalde plekken. Heel leuk om te spelen, maar mijn afslagen waar niet goed genoeg. Vanuit het hoge gras werd het toen moeilijk om de bal te controleren", legt hij uit. Doel van dit jaar Vorig seizoen plaatste Besseling (35) zich voor de seizoensfinale van de Europese Tour in Dubai. Een toernooi met prijzengeld van acht miljoen dollar. Normaal gesproken is de pot ongeveer één miljoen euro. Zijn doel voor dit seizoen is echter gericht op zijn golfspel. "Ik wil vooral mijn korte spel (slagen binnen 30 meter van de hole, red.) verbeteren. Als ik daar per toernooi een paar slagen kan winnen dan gaat het heel goed. Ik heb daarvoor een Belgische coach in de arm genomen die ook met alle topspelers uit België werkt", zegt Besseling. Halverwege april begint Besseling aan een reeks van vijf toernooien. "Deze week zie ik mijn coaches weer om alles op scherp te zetten. Daarna train ik verder in Nederland. Vervolgens speel ik in Oostenrijk, Gran Canaria, Tenerife, Frankrijk en Engeland."