Golfer Will Besseling eindigt als 47ste in Qatar

QATAR - Will Besseling heeft een solide toernooi in Qatar achter de rug. De golfer uit Zwaag eindigde op de 47ste plaats op de Commercial Bank Qatar Masters.

Besseling werd gedeeld 47ste in Qatar. In totaal noteerde hij 72, 69, 76 en 71 slagen. Daarmee kan hij 6.200 euro aan prijzengeld bijschrijven. Opvallend was aan zijn laatste ronde dat hij met een birdie en een bogey en de rest par zijn ronde eindigde.

De Fransman Antoine Rozner werd de verrassende winnaar van het toernooi. Lars van Driel werd de hoogstgenoteerde Nederlander met een knappe veertiende plaats.