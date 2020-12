Golfer Besseling eindigt gelijk met Luiten in seizoensfinale

DUBAI - Wil Besseling is op het Tour Championship in Dubai op de 43e plaats geëindigd. De golfer uit Zwaag deelt deze klassering met landgenoot Joost Luiten. Zowel Besseling als Luiten kwam in de seizoensfinale van de Europese Tour na vier rondes uit op 287 slagen.

"Ik was klaar voor een lage ronde, maar helaas mocht het niet zo zijn", zei Besseling op zijn Instagram. "Maar al met al was het een positief jaar, dat ik hier in Dubai heb kunnen afsluiten. Nu is het tijd om uit te rusten en te genieten van mijn familie en vrienden."