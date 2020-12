Deelname aan seizoensfinale 'mooie beloning' voor golfer Besseling

DUBAI - Voor Wil Besseling is 2020 een goed jaar geweest. De golfer uit Zwaag presteerde boven verwachting en mag zich nu zelfs gaan opmaken voor de seizoensfinale van volgende week in Dubai. "Dit is een mooie beloning voor het goede spel van het afgelopen jaar", aldus de Noord-Hollander.

Het zou zomaar kunnen dat Besseling het seizoen beëindigt met een leuke financiële opsteker. Normaal speelt de golfer op toernooien met zo'n één miljoen euro aan prijzengeld. Volgende week staat er acht miljoen euro op het spel. "Ik voel me goed en ik ben iedere week bezig om beter te worden", zegt hij daarover. "Ik ben erg goed met het proces bezig. Natuurlijk is het meer geld en een mooie bonus voor het goede spel van het afgelopen jaar. Als je goed speelt, dan kan je in ieder geval een mooie cheque mee naar huis nemen."

Tijdens het toernooi in Dubai doet de top 60 van de Europese jaarranglijst mee. Besseling staat 65e, maar mag wegens een aantal afzeggingen toch aantreden. "Ik denk dat het aangeeft hoe goed ik heb gespeeld het afgelopen jaar", vertelt Besseling aan NH Sport. "Ik heb vooral de kleinere toernooien gespeeld. Dat je aan de finale kan deelnemen, dat zegt iets over je spel. Maar ook over de stappen die ik heb gezet hier naartoe. Het is de eerste en hopelijk niet de laatste keer."

De komende dagen gebruikt Besseling om zich voor te bereiden op de baan in Dubai. "Het weer is geweldig. Het is iedere dag 28, 29 graden iedere dag en er is weinig wind. Dus het is perfect golfweer. De banen liggen er perfect bij en het is een genot om er te mogen spelen volgende week. Een mooie finale in het vooruitzicht. Ik ken de baan nog niet heel goed, maar ik zie het wel zitten."

Dat Besseling überhaupt mee mag doen aan de finale ziet hij als een hoogtepuntje in zijn loopbaan. "Maar ook de kans op de overwinning in Zuid-Afrika was mooi. Dat was een geweldige start van dit seizoen en gaf de kickstart op dit alles. Ik moet zeggen dat de KLM Open van een paar maanden daarvoor mij ook wel op de goede richting bracht. Dit jaar ben ik in Spanje en in Oostenrijk ook nog een paar keer bij de overwinning geweest. Ik zie nog veel rek en veel verbeterpunten in mijn spel, maar ik ben trots op wat ik de laatste tijd heb gepresteerd."

Stap voorwaarts

"Sowieso is het een mooie stap voorwaarts en een beloning voor het goede spel van het afgelopen jaar", vervolgt Besseling. "Het is een mooi einde en we kijken uit naar een hopelijk wat leuker 2021. Natuurlijk is het hartstikke mooi dat ik heb kunnen spelen en deze stappen heb kunnen zetten in mijn carrière, maar het zou mooi zijn als het volgend jaar weer allemaal wat normaler wordt en we ook weer publiek kunnen ontvangen."