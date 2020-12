Besseling valt terug in seizoensfinale Dubai

ABU DHABI - Wil Besseling heeft geen verbetering getoond in de tweede ronde van het Tour Championship, de seizoensfinale van de Europese Tour in Dubai. Besseling noteerde 73 slagen en viel terug naar de gedeelde 35e plaats.

Op het eindejaarstoernooi in het Arabische emiraat strijden de beste spelers van de tour strijden om 7 miljoen euro prijzengeld en de eerste plek op de jaarranking. Besseling is debutant op het Tour Championship, dat wordt gespeeld op de Jumeirah Golf Estate. De golfer uit Zwaag maakte vier bogeys en drie birdies. Donderdag ging hij rond in 72 slagen (par).

De Amerikaan Patrick Reed schoot omhoog met een ronde van 64 slagen (-8) en nam de leiding in de stand over van de Fransman Victor Perez, die een slechte ronde afwerkte. Reed staat twee slagen voor op de Engelsman Matthew Fitzpatrick.

Reed begon het toernooi als de nummer 1 op de ranglijst van de Europese Tour en maakt nu grote kans zich tot kampioen van dit jaar te kronen in Dubai.