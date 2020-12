Luiten zakte met een ronde van 71 slagen, 1 onder par, naar de gedeelde 36e plaats. Besseling noteerde 69 slagen en steeg naar een gedeelde 32e plaats. De hoogst geklasseerde Nederlander staat na drie ronden op een totaal van 214 slagen, Luiten op 215. De Engelsen Matthew Fitzpatrick en Laurie Canter en de Amerikaan Patrick Reed leiden het klassement met 205 slagen.

Besseling is debutant op het Tour Championship in Dubai. Bij het eindejaarstoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten strijden de beste spelers van de Europese tour om 7 miljoen euro prijzengeld en de eerste plek op de jaarranking.