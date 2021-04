Golfer Wil Besseling knap vierde in Oostenrijk na sterke laatste ronde

Will Besseling heeft een prima laatste dag in Oostenrijk gespeeld. De 35-jarige golfer uit Zwaag ging zondag rond in 67 slagen (vijf onder par) en eindigde daardoor op de vierde plaats in het Oostenrijks Open.

Besseling maakte in de vierde ronde op de Diamond Country Club in Atzenbrugg zeven birdies en twee bogeys. Vooral de birdie op de laatste hole was mooi; hij maakte een putt van een meter of twaalf. De Noord-Hollander steeg daardoor tien plaatsen in het klassement. Vorig jaar werd hij derde op dezelfde golfbaan in Oostenrijk.

Sprong op de jaarranglijst

Met de gedeeld vierde plaats pakt Besseling ruim 37.000 euro en stijgt hij naar 97ste plaats op de jaarranglijst van de Europese Tour. In de eerste drie toernooien van dit seizoen eindigde hij twee keer net aan in de top 50.

Landgenoot Joost Luiten werd twaalfde in Oostenrijk. Hij had over 72 holes twee slagen meer nodig dan Besseling. Darius van Driel werd 56ste. De winst ging naar de Amerikaan John Catlin.

De komende drie weken staan er drie toernooien op de Canarische Eilanden op het programma.