Hoogheemraadschap biedt Limburg noodpompen en zandzakken voor strijd tegen water

Nadat eerder al dijkinspecteurs die kant op waren gestuurd, schiet Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het door water geteisterde Limburg nu ook met materiaal te hulp. Het waterschap brengt noodpompen en duizenden zandzakken naar Limburg, die kunnen worden gebruikt in overstroomde gebieden of gebieden waar nog wateroverlast dreigt.

Eerder vandaag werden vanuit Anna Paulowna met twee vrachtwagens acht noodpompen naar Limburg vervoerd. De noodpompen worden geleverd met de benodigde leidingen, die zo'n vijf meter lang zijn.

Het hoogheemraadschap meldt op haar website dat collega's van waterschap Limburg de noodpompen nu op hun werf in Horst hebben geplaatst. "Vanuit daar worden ze verdeeld over het gebied en zorgt Waterschap Limburg met tractoren voor aandrijving."

Zandzakken

Ook zijn er 12.000 lege zandzakken naar het werf in Horst gebracht. Die kunnen worden gebruikt om - waar nodig - kunstmatige dijken te bouwen. Voor wie bang is dat Noord-Holland daardoor onvoldoende is voorbereid op eventuele wateroverlast, heeft het hoogheemraadschap geruststellende woorden: de 12.000 uitgeleende zandzakken zijn slechts een vijfde van de voorraad.

Sinds afgelopen vrijdag zijn ook dijkinspecteurs van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ingezet. In samenwerking met collega's van andere waterschappen en vrijwilligers hebben zij daar de dijken op zwakke plekken gecontroleerd. De groep van vijf inspecteurs is vandaag afgelost.