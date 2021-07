Reddingsbrigades schieten Limburg te hulp: "Dit is waar we voor trainen"

Reddingsbrigades in Noord-Holland staan klaar om ieder moment uit te kunnen rukken naar Limburg. Daar zijn straten, snelwegen en dorpen ondergelopen na stevig noodweer. De brandweer heeft de hulp van de Nationale Reddingsvloot ingeroepen.

Reddingsbrigade Hoorn

In onder andere IJmuiden en Hoorn staan mensen paraat om uit te rukken. Reddingsbrigades uit andere delen van het land zijn al aanwezig in Limburg. "Er wordt al hard gewerkt ter plaatse", vertelt Sander Zeilstra van het in IJmuiden gevestigde Reddingsbrigade Nederland. "Vannacht rond 2.00 uur zijn mensen vertrokken. Momenteel verkennen zij daar het gebied - of er al mensen gered zijn, heb ik nog niet gehoord."

De Nationale Reddingsvloot is een combinatie van de reddingsbrigade en de brandweer, legt Zeilstra uit. Die zijn ingedeeld in peletons en daarvan zijn er al twee in Limburg, zij waren het dichtst in de buurt. Toch moeten reddingsbrigades uit de rest van het land zich ook voorbereiden op inzet; er wordt verwacht dat het nodig gaat zijn. "We verwachten dat de inzet langer gaat duren dan een dag. Dan moeten de aanwezige peletons vervangen worden; zij moeten ook rust pakken. De andere peletons worden in gereedheid gebracht om over te nemen als zij gaan rusten."

Vooralarm

De Noord-Hollandse reddingsbrigagades staan op 'vooralarm'. Dat betekent dat ze binnen een uur moeten kunnen vertrekken naar Limburg. Om dat voor elkaar te kunnen krijgen hebben vrijwilligers vannacht nog materialen gecontroleerd en klaargezet. De peletons drie en vijf zijn al aanwezig, een en twee staan in vooralarm.

Reddingsbrigade Nederland

De bedoeling is dat de reddingsbrigades uit Noord-Holland in Limburg gaan helpen met mensen evacueren en met gebiedsverkenning. "Op het moment dat het land onderloopt, kan je niet meer oriënteren waar je kan varen. In het gebied De Waard is gisteren bijvoorbeeld vaarwegmarkering aangebracht, zodat mensen weten waar de vaarweg is." Voor je het weet vaar over een verkeersbord. "De boot gaat niet lek, dat komt wel goed, maar de schoef kan wel vast komen te zitten."

Daarnaast moeten er mensen worden geëvacueerd, maar dat is niets nieuws voor de reddingsbrigades. "De Nationale Reddingsvloot is ingericht om bij grootschalige watercalamiteiten een ondersteunende rol te vervullen", legt Zeilstra uit. "Daarvoor worden we ingezet. In Limburg hebben ze meer manschappen en mankrachten nodig om iedereen hulp te bieden. Er zijn nu al 80 lifeguards naar Limburg afgereisd om ondersteuning te bieden." "Dit is waar we altijd voor trainen... Dít is de praktijk. In die zin doet het wel wat met ons", vertelt Zeilstra. "We moeten nu écht aan de bak om mensen de evacueren." Want dat mensen in hun huis opgesloten zitten - of misschien wel vastzitten op hun dak - is volgens hem 'vrij zeker' aan de orde. Gelukkig zijn de weersomstandigheden iets verzachtend. "Normaal gesproken zijn dit soort omstandigheden vaak in de winter. Nu zijn het water en de omgevingstemperatuur warmer."