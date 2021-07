Reddingsbrigades 'met spoed' naar Limburg om te helpen

Verschillende reddingsbrigades in Noord-Holland zijn verzocht 'met spoed bijstand te verlenen' in Limburg. Dat betekent dat de brigades, die al sinds vannacht op vooralarm stonden, gaan afreizen naar het zuiden.

Evacuaties

De bedoeling is dat de reddingsbrigades in Limburg gaan helpen met het evacueren van mensen. Ook gaan ze de al aanwezige werkers vervangen, zodat zij de kans krijgen om uit te rusten. "Die zijn vannacht vertrokken en moeten afgewisseld worden", laat een woordvoerder van Reddingsbrigade Nederland weten.

De Noord-Hollandse reddingsbrigades stonden vanmorgen nog op 'vooralarm'. Dat betekent dat ze binnen een uur moeten kunnen vertrekken naar Limburg. Om dat voor elkaar te kunnen krijgen hebben vrijwilligers vannacht nog materiaal gecontroleerd en klaargezet. "Het was een beetje een gekke nacht", vertelt Kim de Vlieger van de Reddingsbrigade IJmuiden.

Wegspoelende auto's

"We werden om 3.00 uur gebeld door de coördinator dat we in vooralarm gingen. Toen moesten we de ploeg aanstellen en spullen klaarzetten, voor als we naar Limburg zouden moeten." Op het moment dat er daar meer eenheden nodig waren, zouden ze in IJmuiden in de auto springen. Gewapend met speciale boten die vannacht al van de stalling zijn gehaald, zijn ze er daar helemaal klaar voor. "We hebben de overlevingspakken, ehbo-spullen en zaklantaarns klaarliggen", zei De Vlieger voordat het signaal kwam om uit te rukken.

Omdat de Reddingsbrigade IJmuiden lid is van de Nationale Reddingsvloot, doen ze regelmatig mee aan oefeningen met grootschalige evacuaties. Toch blijft een situatie als die in Limburg uniek. "Het is heel bizar. Wegspoelende auto's... Dat dat gewoon in Nederland gebeurt, terwijl wij hier droog in IJmuiden staan."