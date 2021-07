Reddingsbrigades weten niet wat ze zien in België: "Ongekende ravage!"

Noord-Hollandse reddingsbrigades die helpen bij de watersnood in onder andere het Belgische Luik, weten niet wat ze zien. Wegen zijn weggespoeld of ondergelopen en mensen lopen verdwaasd op straat. De reddingsdienst uit Hoorn moest het zelfs enige tijd stellen zonder gids: "Zelfredzaamheid krijgt een nieuwe betekenis", tweet de dienst vanuit het rampgebied.

Peter Smit van de reddingsbrigade Stede Broec staat in een sporthal in Luik op adem te komen na een intense nacht. "We maken nu plannen om het gebied weer in te gaan om te zoeken naar mensen die onze hulp nodig hebben", vertelt hij op NH Radio.

De situatie was volgens hem vannacht zeer heftig. "Er waren harde stromingen waardoor wij met de boot soms niet bij mensen konden komen die op daken vast zaten. Het water is nu flink aan het zakken, maar er zijn nog steeds mensen in nood die wij gaan evacueren", aldus Smit.

"We hebben hier heel wat jaren voor getraind. Maar als je dan opgeroepen wordt, dan voel je toch wel de adrenaline", vult hij aan.

'Normaal op zee, nu door de straten'

De reddingsbrigade uit Hoorn werd geconfronteerd met een ravage. De gids die de eenheid had, is vertrokken en niet meer teruggekomen. Ook werkte Google Maps op een gegeven moment niet meer, en dus kwam het aan met de zelfredzaamheid van de brigade.

Op filmpjes die de dienst op Twitter plaatst, is de verwoestende kracht van het water goed te zien. Bomen zijn afgeknapt en auto's zijn weggespoeld. "Een ongekende ravage", aldus de reddingsbrigade.