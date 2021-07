Reddingsbrigades in colonne naar Limburg: "Wel even iets anders"

Zestien reddingsbrigades uit de provincie reizen vandaag af naar Limburg. Zij zullen daar hulp bieden aan de gedupeerden van de wateroverlast en lossen andere hulpverleners. Ondanks de strakke voorbereiding zal de tocht wel even wennen zijn voor ze: "Normaal ga je de zee op, en nu moeten we door straten varen."

Amstelveen is het verzamelpunt voor de zestien eenheden uit de provincie. Niet alleen de reddingsbrigaders, maar ook de brandweer gaat mee naar Limburg. Die eenheden zijn speciaal uitgerust om de Nationale Reddingsvloot te hulp te schieten bij rampen of overstromingen.

Van Noordkop tot IJmuiden

Alle eenheden verzamelen bij de brandweerkazerne. Ze komen uit de Zaanstreek, Noord-Holland-Noord en de IJmond. Sem Schellevis van de reddingsbrigade IJmuiden vertelt tijdens het inpakken dat het wel gek is om nu het strand te verruilen voor het Limburgse binnenland.

De leden van de reddingsbridage kregen om 3.00 uur vannacht een belletje of ze zich gereed wilden maken. In de uren daarna moest een ploeg worden samengesteld, werd de reddingsboot in gereedheid gebracht en werden attributen zoals reddingsvesten en zaklampen verzameld.

Ook de Zaanse brandweer verzamelde vandaag om koers te zetten naar het zuiden. Op beelden is te zien hoe zij in colonne vertrekken: