Sterke slotfase niet voldoende voor AZ tegen RB Leipzig

De eerste nederlaag in de voorbereiding is een feit voor AZ. De Alkmaarders verloren op bezoek bij RB Leipzig met 1-0 door een treffer van Lazar Samardžić. Eerdere duels eindigden in 4-1 (NEC), 3-0 (TOP Oss),1-1 (Anderlecht) en 1-1 (KRC Genk).

Pavlidis stond ook aan de basis van de volgende grote kans, hij gaf de bal aan Tijjani Reijnders die in het zijnet schoot. Na een voorzet van Zakaria Aboukhlal probeerde Pavlidis met een halve omhaal te scoren, maar zijn schot ging voorlangs. Een afstandsschot van Sugawara belandde vlak voor rust in de handen van Josep Martínez.

In de tweede helft kwam Leipzig sterker uit de kleedkamer. Lazar Samardžić schoot van dichtbij hard op de goal. Hobie Verhulst tikte zijn inzet op de lat. Enkele minuten later kon de jonge Duitser wel juichen, nadat hij naar binnen dribbelde en met links hard uithaalde: 1-0. Hierna werd Noah Ohio weggestuurd door Kevin Kampl. Verhulst kon op tijd ingrijpen.

Trainer Pascal Jansen wisselde op drie kwart van de wedstrijd een aantal spelers. Vervolgens vond invaller Teun Koopmeiners Ernest Poku, die ook was ingevallen, met een lange bal. Het talent kon net niet uithalen. In de slotfase werd AZ nog gevaarlijk via Dani de Wit (schot hoog over en kopbal), Albert Gudmundsson (ook over het goal) en Pantelis Hatzidiakos (kopbal over het doel).