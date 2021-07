AZ speelt gelijk tegen Genk dankzij late goal van Thijs Oosting

Op bezoek bij KRC Genk heeft AZ in een oefenwedstrijd gelijkgespeeld. Het werd 1-1 door doelpunten van Cyriel Dessers en Thijs Oosting. De gelijkmaker van AZ viel in de laatste minuut.

Het spelde golfde op en neer in de Luminus Arena. Het was wachten tot de 22e minuut voor de eerste echte kans. Centrale verdediger Sam Beukema volleerde net naast na een vrije trap van Oosting.

Genk werd na een half uur gevaarlijk. Meerdere schotpogingen werden ternauwernood geblokt door AZ. Pantelis Hatzidiakos gooide zich er als laatste voor, waardoor de aanval van de Belgen voorbij was.

Pavlidis viel in voor Zakaria Aboukhlal na ruim een half uur en kreeg meteen een kans. De Griek zag zijn schot gered worden door Maarten Vandevoordt. Na rust viel ex-Ajacied Carel Eiting in bij Genk. Hij zag zijn ploeg in de zestigste minuut scoren, maar de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Doelpunten in de slotfase

Dessers, voormalig spits van onder andere Heracles Almelo en FC Utrecht, zette Genk in de 78e minuut wel op voorsprong. Hij reageerde goed op een hoge bal van achteruit, verschalkte doelman Hobie Verhulst en tikte binnen in een leeg doel.

Het leek voor AZ uit te lopen op een nederlaag, maar een paar seconden voor tijd werd het toch 1-1. Oosting kreeg de bal plots voor zijn voeten en schoot hard raak via de onderkant van de lat.

Opstelling AZ: Verhulst; Beukema (Evjen/34), Hatzidiakos (Beukema/61), Martins Indi (Letschert/46); Sugawara (Berkhout/46), P. Koopmeiners (Oosting/61), Reijnders, Oosting (Gullit/34); Poku (Gudmundsson/34), De Wit (Poku/61), Aboukhlal (Pavlidis/34, Aboukhlal/61)