'AZ-aanvallers Boadu en Stengs onderweg naar Franse Ligue 1'

Het ziet ernaar uit dat Myron Boadu en Calvin Stengs AZ gaan verlaten. De aanvallers lijken allebei een transfer te gaan maken naar Frankrijk. Voor Boadu is interesse van AS Monaco en Stengs lijkt te gaan spelen voor OGC Nice.

Dat meldt het AD. Stengs is zelfs al onderweg naar Nice om te onderhandelen over een contract. Er zou nog geen akkoord zijn tussen AZ en de nummer negen van Frankrijk afgelopen seizoen. De creatieve speler heeft nog een contract voor twee seizoenen in Alkmaar.

AS Monaco lijkt in de 20-jarige Boadu hun nieuwe spits te zien. De spits maakte afgelopen seizoen vijftien doelpunten in de eredivisie en hij was belangrijk voor Jong Oranje op het EK. In de kwartfinale tegen Frankrijk maakte Boadu beide goals (2-1). Net als Stengs staat hij nog twee jaar onder contract bij AZ.

De Alkmaarders lijken rekening te houden met een vertrek van Boadu. Vorige week werd spits Vangelis Pavlidis overgenomen van Willem II.

Vanmiddag speelt AZ een oefenwedstrijd tegen KRC Genk. De aftrap is om 12.00 uur.