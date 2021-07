Grotere terrassen in Haarlem toegestaan tot 1 januari

De grotere terrassen mogen in Haarlem tot 1 januari 2022 blijven staan, ook als de anderhalvemetermaatregel in de horeca in de tussentijd wordt opgeheven. Horeca Nederland afdeling Haarlem had gevraagd om de extra tafels en stoelen tot 1 januari 2023 neer te mogen zetten. Dat vinden B en W te gortig.