Terrassen eindelijk weer open, maar niet overal in Haarlem

Na zes maanden konden mensen vandaag dan eindelijk weer een kopje koffie drinken op het terras. Een heugelijke dag voor velen, maar toch bleven sommige terrassen gesloten in Haarlem. Zo vindt de ene horeca-eigenaar de temperatuur nog te laag en wil de andere het risico niet nemen in verband met de huidige coronacijfers en drukte op de IC's.

Hildo Makkes van Proeflokaal In den Uiver, tegenover de Grote Kerk, heeft besloten om zijn terras niet open te gooien. Wat hem betreft is de temperatuur nog te laag. "Vandaag is het mooi maar de vooruitzichten zijn niet zo best. Als we dan een biertje serveren en het begint te druppelen kunnen we onze gasten niet binnenlaten en moeten ze buiten blijven zitten in de kou. Dat willen we niet."

Hij heeft geen overkapping of heaters, zoals vele omliggende terrassen aan de Grote Markt wel hebben. Daarbij verdwijnt de zon rond half vier achter de kerk en ligt zijn terras in de schaduw. Genoeg redenen voor Hildo om nog even te wachten met het openen van zijn terras.

Coronacijfers

Het terras van Taverne De Waag bleef ook dicht vandaag, maar om heel andere redenen dan die van Hildo Makkes. Eigenaar Stefan de Haan heeft goede vrienden op IC's werken in het VU- ziekenhuis en het Spaarne Ziekenhuis. Uit eerste hand hoort hij met regelmaat verhalen over wat zich daar afspeelt en dat deed hem mede besluiten om nog even te wachten met het openen van z'n terras aan het Spaarne.