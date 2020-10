'Duurzame winterterrassen' voor Haarlemse horeca: "Is het de investering waard?"

HAARLEM - Warmtekussens, dekens en infrarood-terrasverwarming. De Haarlemse horeca krijgt van de gemeente toestemming voor winterterrassen, maar het moet wel zo duurzaam mogelijk. Volgens Hildo Makkes van der Deijl van de Haarlemse afdeling van Horeca Nederland moeten horeca-ondernemers zich afvragen of het de investering wel waard is.

De extra ruimte voor de terrassen die in het voorjaar door de gemeente zijn toegestaan, mogen blijven staan zolang de anderhalvemeter maatregel van kracht is. Ook kan er een vergunning aangevraagd worden voor tijdelijke overkapping van die extra terrassen bij cafés en restaurants.

Warmtekussens

Om de kou te trotseren wil de gemeente afspraken maken met de ondernemers over milieuvriendelijke middelen. Er is 30 duizend euro beschikbaar gesteld voor de helft van de kosten van aanschaf van warmtekussens. Een warmtekussen is een kussen met daarin verwarmde zitplaatsen.

De GroenLinks-wethouder Robbert Berkhout is volgens horeca-voorman Makkes-Van der Deijl geen voorstander van meer heaters op gas of elektriciteit. "Daarom kwam de gemeente met dit alternatief. "

Zelf weet hij nog niet of hij gebruik gaat maken van het potje om warmtekussens aan te schaffen. "Ik ben druk aan het rekenen of het verstandig is als investering. Met alleen kussens red ik het niet deze winter."

Hij vindt de suggestie wel erg sympathiek. "Het is fijn dat de gemeente meedenkt en dat we winterterrassen mogen doen. Maar iedere euro die je nu uitgeeft, daar moet je zeker van zijn dat je het terugverdient." Makkes-Van der Deijl adviseert zijn collega's om te 'rekenen, rekenen en nog eens te rekenen'. "Volgende week kan het zo zijn dat door de groei van het aantal coronabesmettingen we toch nog dicht moeten, en dan is het huilen."