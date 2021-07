Organisatie Formule 1 Zandvoort: "Voorbereidingen gaan ondanks huidige maatregelen gewoon door"

De Dutch Grand Prix gaat vol gas door met de voorbereidingen van de Formule 1 in september. Dit ondanks de recent aangescherpte maatregelen en het reproductiegetal dat boven de twee uitgestegen is, zo laat de organisator weten.

Ze bereiden zich ondanks de huidige maatregelen voor op basis van een volledige capaciteit tijdens de Formule 1. “Als organisator zijn we afhankelijk van de regels en voorwaarden die de landelijke overheid aan ons als organisatie stelt. Nu stoppen met de voorbereidingen is geen optie. ”

Afgelopen zaterdag zijn nieuwe maatregelen ingegaan die gelden tot en met vrijdag 13 augustus. De organisator van de Formule 1 denkt dat deze regels de sportevenementen minder zullen raken. “De maatregelen treffen voor nu vooral de festivals. We gaan ervan uit dat de maatregelen van de overheid het gewenste effect hebben en dat diezelfde maatregelen na de 13e kunnen worden losgelaten."

De organisatie is inmiddels begonnen met het opbouwen van de tribunes. Het evenement vindt plaats in het weekend van 4 en 5 september op het circuit in Zandvoort.