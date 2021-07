Haarlemse straten en wijken afgesloten tijdens Formule 1, doorlaatpassen voor bewoners

Haarlem gaat sluipverkeer naar de F1 in Zandvoort proberen te weren door tijdens het weekend in de ochtenduren een aantal straten af te sluiten. Dat zijn straten die leiden naar de hoofdroutes richting de badplaats. Het college van B&W denkt dat de gevolgen voor Haarlem 'relatief beperkt' zullen zijn.

In Haarlem-Zuid gaat het dan om de Leidsevaart richting station Heemstede-Aerdenhout, die uitkomt op de Zandvoortselaan. In het noorden van de stad wordt de Korte Verspronckweg en de Julianalaan in de ochtend afgesloten, om sluipverkeer naar de Zeeweg 's ochtends vóór de start van de activiteiten te ontmoedigen. Op de straten worden dan hekken geplaatst en verkeersregelaars controleren of automobilisten doorlaatpassen hebben.

Hieronder twee kaarten met de straten in Haarlem die afgesloten worden voor sluipverkeer. Tekst gaat door onder de kaart