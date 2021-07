Doorlaatpassen tijdens Formule 1 kunnen vanaf maandag worden aangevraagd

Om sluipverkeer naar de Formule 1, dat op 3, 4 en 5 september plaatsvindt in Zandvoort proberen tegen te houden, gaat de gemeente Haarlem dat weekend de straten in de ochtenduren afsluiten. Het gaat om de wegen die leiden naar de hoofdroutes richting Zandvoort.

Haarlemse wijken zoals het Ramplaankwartier en een deel van de Oosterduinbuurt vallen binnen het gebied dat het eerste weekend van september zal worden afgesloten. Deze wijken zijn vanaf donderdag 2 september vanaf 23.00 uur tot en met zondag 5 september 15.00 uur volledig afgesloten. Bewoners en bestemmingsverkeer ontvangen doorlaatpassen om de wijk in te komen.

Parkeervergunningen

Bij één of meerdere doorlopende parkeervergunningen hoeft het bewijs niet aangevraagd te worden. Voor elke vergunning wordt automatisch een doorlaatbewijs verstrekt. Ook als het kenteken van auto’s of motoren in Zandvoort geregistreerd staat wordt het bewijs automatisch opgestuurd. Vanaf maandag 19 juli kan via de website gecontroleerd worden of het kenteken bekend is bij de gemeente.