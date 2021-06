Tot nu 20.000 treinkaartjes verkocht voor Formule 1 Zandvoort

De NS heeft tot nu toe 20.000 treinkaartjes verkocht voor het grote Formule 1-weekend in Zandvoort. De NS is blij met deze ‘voorverkoop’ en verwachten de komende twee maanden nog veel meer kaartjes te verkopen, zegt een woordvoerder.

Per dag verwacht de organisatie 105.000 racefans in Zandvoort. De helft heeft aangegeven met het openbaar vervoer te komen.

Na 36 jaar komt de Dutch Grand Prix in het weekend van 3 tot en met 5 september weer terug op het circuit in Zandvoort. Dat is ook voor de NS een uniek evenement. Op de drie racedagen rijden er maximaal vierentwintig treinen per uur tussen Haarlem en Zandvoort. De NS schat dat per uur 10.000 fans kunnen worden vervoerd.

Het unieke voor de NS is om zoveel treinen op één traject te laten rijden. Normaal rijden er namelijk maar twee treinen per uur op het traject en af en toe een extra trein bij zomerse dagen.

Speciaal ticket

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de racedagen is de NS daarom vroeg begonnen met het verkopen van de zogeheten ‘Dutch Grand Prix Retour’-tickets, twee weken lang zelfs met twintig procent korting. De Formule 1-fans kunnen hierdoor tijdig hun kaartje al aanschaffen en hoeven daardoor ook op de dag zelf eventueel niet onnodig wachten bij een kaartautomaat.

Vroege vogels

Met dit speciale Grand Prix Retour-ticket kunnen treinreizigers vanaf elk gewenst station in Nederland reizen naar station Zandvoort en hoeven zij niet op dezelfde dag terug te reizen. Zo kunnen de vroege vogels bijvoorbeeld donderdag al heen reizen en twee dagen later pas de trein terugpakken.

Ook voor de NS zijn de voorverkochte tickets ideaal, zo zien zij op welke stations de meeste drukte zal gaan plaatsvinden. Hier kan dan gemakkelijk op worden ingespeeld met de inzet van meer treinen en mankracht.