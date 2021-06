Pas op waar je je fiets stalt tijdens de Formule 1: Zandvoort mag hem zo weghalen

De verwachting van organisatie Dutch Grand Prix (DGP) is dat dagelijks zo'n 40.000 fietsers naar Zandvoort zullen komen in het eerste weekend van september. Daar bovenop worden dagelijks ook zo'n 10.000 gemotoriseerde tweewielers in het dorp verwacht. Dan gaat het niet om motoren, want die komen zonder doorlaatbewijs het gebied niet in.

De meeste fietsen zullen in de wijk Nieuw-Noord geplaatst moeten worden. DGP spreekt van 'de grootste fietsenstalling van Europa', die daar gebouwd gaat worden. Overigens staan die stallingen nu nog in Noord-Brabant opgeslagen.

Bestuursdwang

B en W van Zandvoort hebben deze week besloten dat het in de gehele bebouwde kom van het racedorp verboden is om fietsen, bromfietsen (scooters) en snorfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde voorziening te parkeren in het weekend van 3, 4 en 5 september.

Als de doorgang wordt gehinderd of belemmerd door tweewielers, dan mogen deze worden weggehaald. Allereerst wordt dan geprobeerd ze binnen zichtafstand te plaatsen. Maar als dat niet lukt, wordt door handhavers of politie overgegaan tot verwijdering: "Dit omhelst het uitoefenen van bestuursdwang met een spoedeisend belang", aldus B en W.

Bewonersbrieven

Alle vragen die dit oproept, wenst de gemeente nu niet te beantwoorden. "De komende weken gaan we heel gericht inwoners, ondernemers en alle andere betrokken informeren over de praktische zaken. Daarvoor gaat een informatie-campagne lopen met bewonersbrieven, informatiebijeenkomsten, advertenties enzovoorts. De concrete praktische vragen zullen dan beantwoord worden."