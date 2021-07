Kap drie bossen in duingebied berust op 'miscommunicatie'

"We zijn ons rot geschrokken", vertelt Kees de Bakker, voorzitter van de Duinstichting uit Schoorl. In het Natuurbeheerplan 2022 van de provincie Noord-Holland is namelijk op een kaartje te zien dat drie bossen in het duingebied van Schoorl gekapt gaan worden. Dat terwijl dat niet de afspraak was. Volgens een woordvoerder van de provincie is er sprake van een misverstand.

NH Nieuws

Tegen de kap van dennenbos in de Schoorlse Duinen is al jarenlang hevig verzet. Staatsbosbeheer wil stuifduinen laten terugkeren zodat bijzondere planten- en diersoorten zich daar optimaal kunnen ontwikkelen. Tegenstanders stappen naar de hoogste rechter en komen zelfs met een burgerinitiatief naar de provincie Noord-Holland (de opdrachtgever van de kap) om de bomen te redden. Dat leidt uiteindelijk tot een compromis waarbij het Leeuwenkuilbos gespaard wordt. De voorgenomen kap van drie andere bossen in het duingebied van Schoorl zijn van de kaart. Eerst wordt 7.6 hectare (15 voetbalvelden, red.) van het Dr. Van Steijnbos gekapt om te kijken wat het effect is en of er in de toekomst nog meer bos gekapt gaat worden. Eensgezindheid "Hoewel we lijnrecht tegenover elkaar stonden hebben we uiteindelijk hele goede gesprekken gevoerd met Staatsbosbeheer. Er was een sfeer van eensgezindheid", aldus Kees de Bakker, voorzitter van de Duinstichting. Het viel De Bakker dan ook rauw op zijn dak toen hij het Ontwerp Natuurplan 2022 onder de ogen kreeg. Op de ambitiekaart zijn de drie bossen verdwenen. "Ik geloofde mijn ogen niet", vertelt hij aan NH Nieuws. "Het gaat om 83 hectare bos dat zomaar gekapt zou worden dat doet gewoon pijn aan je hart." Tekst loopt door onder de foto

Het bewuste kaartje met aan de linkerkant de 'verdwenen' bossen - De Duinstichting

Plannen voor een protestmars richting het provinciehuis in Haarlem waren al gemaakt, maar zo ver hoeft het niet te komen volgens Martine van den Heuvel, woordvoerder van de provincie Noord-Holland. Er is volgens haar sprake van een misverstand. "De afspraken die we gemaakt hebben, gelden nog steeds. Op de ambitiekaart is te zien wat ons doel is voor de langere termijn. We gaan eind volgend jaar evalueren en monitoren wat het effect van de eerste bomenkap is. Wij denken nog steeds dat dit goed is voor de biodiversiteit, maar als dat niet zo is passen we de ambitiekaart ook weer aan." Schoonheidsprijs Een misverstand dus dat uit de wereld moet worden geholpen. En daarom belooft de woordvoerder meteen de Duinstichting te bellen. Die reageert vervolgens opgelucht. "Ze hebben excuses aangeboden, maar dit verdient niet de schoonheidsprijs." "Ze zijn niet bereid om een kaart te updaten. We hebben vorige week al een brief gestuurd naar de Provincie, maar alleen een ontvangstbevestiging gekregen. Je kan dat toch niet maken als overheid?"