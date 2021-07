Gooise dagrecords aan diggelen: zorgen over forse toename coronabesmettingen

Het aantal Gooise coronabesmettingen rijst de afgelopen dagen de pan uit. Er werden de afgelopen dagen zo veel mensen positief getest dat de Gooise dagrecords aan diggelen zijn. "Het laatste dagrecord was van afgelopen december, daar gaan we nu al een paar dagen overheen", zegt GGD-woordvoerder Irma Lameris.

Het absolute toppunt was afgelopen donderdag: toen werden er in 't Gooi ongeveer 225 mensen positief getest op het coronavirus. Een dag later piekte het aantal positieve tests ook weer boven de tweehonderd.

Vooral jongeren besmet

Verreweg de meeste besmettingen komen, zoals ook voor de rest van het land geldt, voor onder jongeren. "We hebben heel veel jongeren die de afgelopen weken nadat de maatregelen verder werden versoepeld helemaal zijn losgegaan met feestjes of zonvakanties naar Spanje of Portugal. Daar krijgen we nu de rekening van: de cijfers stijgen enorm. Het merendeel van de nieuwe besmettingen is nu te zien bij jongeren tussen de zestien en achttien jaar. Veel daarvan zijn nog niet gevaccineerd of hebben nog te kort geleden hun prik gehad", aldus Lameris.