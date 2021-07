Morgen wordt de tent afgebroken op het festivalterrein: "Het bier stond al koud"

Alles stond klaar voor morgen: het Guilty Pleasure Festival bij de Gaasperplas en Electronic Picnic in Purmerend konden niet wachten tot ze de deuren mochten openen. Maar de net aangekondigde maatregelen van het kabinet maken een eind aan de pret: "Dit is gewoon onmacht."

Organisator van Electronic Picnic, Glenn Beense, hangt net op met de burgemeester. "We zijn verslagen en in een trieste stemming. De telefoon staat natuurlijk roodgloeiend. De gemeente leeft gelukkig met ons mee en ze staan voor ons klaar als we hulp nodig hebben."

Morgen zou Beense op het festivalterrein in Purmerend 3.000 bezoekers ontvangen. "De drank stond al koud, licht en geluid hangt in het podium. We moeten alles weer afbreken", zegt hij. "Dat je de avond van tevoren je festival moet afzeggen, dat wil je niet meemaken. Maar nu gebeurt het toch."

Afbellen

Beense moet iedereen afbellen die morgen zijn steentje bij zou dragen aan het festival: artiesten, barmedewerkers, beveiliging. "En later moeten we kijken hoe alles opgelost kan worden. De overheid heeft aangegeven dat er een garantiefonds is voor evenementen die niet door kunnen gaan vanwege overheidsbesluiten. Daar gaan we ons aankomende weken op richten."

Ook het tweedaagse Guilty Pleasure Festival bij de Gaasperplas kan komend weekend niet doorgaan. "Een hele grote domper", zegt een woordvoerder. "We hebben alles hier klaarstaan. Dit is gewoon onmacht."

Het terrein wordt morgen alweer afgebroken.

Zittend feestvieren

Het Hoognodig Festival, dat gepland staat op 17 juli in recreatiepark De Weijver in Hoogwoud, houdt nog hoop. "We hebben een plan klaarliggen voor een zittend festival. Bij ons komen maximaal 800 mensen, dus dat zou dan zoals het er nu uitziet net kunnen", zegt organisator Robin Vreeken.

Tafels plaatsen, meer beveiliging om mensen op hun plek te houden en een ander betaalsysteem om rijvorming aan de bar te voorkomen: dat is het plan van Vreeken voor Hoognodig. "We hebben het vandaag bij de gemeente neergelegd. Ze staan er positief tegenover, maar zeggen dat advies van de regering leidend is."