Tientallen Gooise jongeren besmet met coronavirus na eindexamenreisjes

Tientallen Gooise scholieren hebben afgelopen week het coronavirus opgelopen op eindexamenreisjes naar Spanje en Portugal. Dat meldt de GGD. Het gaat om een grote groep, maar om hoeveel jongeren het precies gaat is niet bekend. Alle jongeren worden opgeroepen om zich te laten testen.

De besmettingen zijn door bron- en contactonderzoek aan het licht gekomen. "De meeste besmettingen vallen te herleiden naar dezelfde groepen jongeren die afgelopen week op eindexamenreisjes zijn geweest", zegt GGD-woordvoerder Jakolien Schreijenberg. De scholieren worden extra in de gaten gehouden, omdat de GGD vreest dat er meer besmettingen zijn.

De feestvierende jongeren vormen een derde van het aantal Gooise coronabesmettingen de afgelopen week, zo berekent de GGD. Alles bij elkaar bleken afgelopen week meer dan tachtig mensen besmet, onder wie dus de groep jongeren.

Testen na week feesten

Gooise jongeren die nog op eindexamenreisjes gaan naar landen als Spanje, Portugal, Frankrijk, Kroatië en Griekenland of dat nu zijn en binnenkort terugkomen, worden door de GGD opgeroepen om zich te laten testen. Dat geldt ook als ze geen klachten hebben.

Er worden momenteel nog volop herexamens gedaan op scholen, de diploma-uitreikingen staan voor de deur en er worden nog heel wat examenfeestje gehouden. Kortom: heel wat jongeren zullen elkaar de komende weken ontmoeten. "Dat begrijpen we natuurlijk, maar dat is ook echt een risico", zegt Schreijenberg. "We roepen de jongeren op om extra alert te zijn, alle regels te blijven naleven en zich te laten testen."