Alkmaarse groeibriljant Ernest Poku laat zich zien in de voorbereiding

Poku is samen met zijn jonge teamgenoten Fedde de Jong, Zico Buurmeester, Jorn Berkhout, Yusuf Barasi en Sem Westerveld mee op trainingskamp geweest in het Gelderse Epe. Van dit zestal stond Poku de afgelopen week het meest in de schijnwerpers. In het oefenduel met Top Oss maakte hij de 2-0 en tegen Anderlecht was Poku belangrijk bij de gelijkmaker van Zakaria Aboukhlal.

Trainer Pascal Jansen is zeer tevreden met de ontwikkeling van Poku. Hij verwacht dat hij zijn mannetje wel staat in de grote mannenwereld. Komend seizoen gaat de aanvaller vooral spelen en ervaring opdoen in de eerste divisie met Jong AZ. Afgelopen seizoen maakt hij al zijn debuut voor de beloftenploeg.