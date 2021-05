Ernest Poku blij met debuut voor Jong AZ

De wedstrijd Roda JC - Jong AZ van afgelopen vrijdag zal Ernest Poku zich voor altijd blijven herinneren. In dat duel maakte het Alkmaarse talent namelijk zijn debuut in het betaalde voetbal.

"Ik ben er heel blij mee", zegt Poku. "Dit is waar je het allemaal voor doet. Ik mocht eerst meetrainen en daar deed ik het goed. En daarna kreeg ik van Michel Vonk te horen dat ik bij de selectie zat. In het begin was ik nog wel zenuwachtig, maar daarna niet meer."

En dat was te merken, want tijdens zijn invalbeurt was Poku met een assist meteen heel belangrijk in de met 1-0 gewonnen wedstrijd. Door de snelheid en duelkracht die hij bij die actie toonde, is de vergelijking met AZ-spits Myron Boadu snel gemaakt. "We lijken inderdaad wel op elkaar. We zijn beide rechts en links en scoren makkelijk. Hij is een voorbeeld voor me."