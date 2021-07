AZ boekt eenvoudige oefenzege op TOP Oss

AZ heeft ook de tweede oefenwedstrijd in voorbereiding op het nieuwe seizoen winnend afgesloten. De ploeg van trainer Pascal Jansen was in Epe met 3-0 te sterk voor eerstedivisionist TOP Oss.

De belangrijkste man aan Alkmaarse zijde was Dani de Wit. In de openingsfase stichtte hij samen met Calvin Stengs het meeste gevaar en na 12 minuten tekende de middenvelder voor de openingstreffer. In de 20ste minuut was hij dicht bij zijn tweede treffer, maar raakte hij de paal.

Na rust trapte AZ het gaspedaal in en kwam het op 2-0 via Poku. De aanvaller tekende daarmee voor zijn tweede treffer in de hoofdmacht van de Alkmaarders. Dani de Wit tekende in de 69ste minuut voor de 3-0 en besliste daarmee het duel. In de slotfase leek De Wit een hattrick te maken, maar zijn inzet werd van de doellijn gehaald.

