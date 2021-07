AZ-spits Ferdy Druijf verlengt zijn contract met één jaar en 'vertrekt' meteen weer

Eerder liet de club al weten dat zij Druijf de ruimte gaven om te praten met de club uit België. "Ferdy heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn half jaar in België", laat directeur voetbalzaken Max Huiberts op de clubwebsite weten.

De afgelopen seizoenen is gebleken dat Myron Boadu in de spitspositie de voorkeur heeft boven Druijf. Daarom kiest de club ervoor om hem meteen weer te verhuren. "Hij krijgt daar de kans om veel speelminuten te maken en zich verder te ontwikkelen. Ferdy is op een leeftijd waarbij het belangrijk is om veel te spelen”, aldus Huiberts.

Vanaf 2012 speelde AZ in de jeugdopleiding van AZ. Zijn officiële debuut maakte hij op 28 januari 2018 in de uitwedstrijd tegen Willem II (0-2). Een jaar werd hij definitief bij de A-selectie gehaald. Druijf speelde 40 wedstrijden voor AZ en hij was daarin zes keer trefzeker.