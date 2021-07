AZ laat doelman Rody de Boer vertrekken naar Roda JC

Rody de Boer verlaat AZ en gaat voetballen voor Roda JC in de eerste divisie. In Limburg tekent de doelman een contract tot medio 2024. Het afgelopen seizoen speelde de 23-jarige sluitpost op huurbasis voor De Graafschap.

De Boer stond afgelopen seizoen 38 competitiewedstrijden onder de lat bij de Superboeren. AZ nam in 2018 De Boer over van Telstar. In Alkmaar kwam hij tot twee optredens in de eredivisie en tot 26 competitiewedstrijden namens Jong AZ.

Roda JC was na het vertrek van Jan Hoekstra opzoek naar een nieuwe doelman. De Boer heeft de beste papieren om de nieuwe eerste keeper te worden in de ploeg van trainer Jurgen Streppel.