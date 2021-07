Gelijkspel bij oefenduel tussen AZ en Anderlecht

Jesper Karlsson kreeg binnen vijf minuten al de mogelijkheid om AZ op voorsprong te zetten. Na een overtreding op Aboukhlal in het strafschopgebied mocht de Zweed aanleggen voor een penalty. Anderlecht-doelman keerde Hendrik Van Crombrugge de inzet van Karlsson.

Na de sterke openingsfase van AZ golfde het spel op en neer. Vlak voor rust zorgde dat voor het eerste doelpunt. Francis Amuzu zette Anderlecht op 0-1 door bij de tweede paal binnen te tikken.

Aboukhlal beloont zich met doelpunt

Ook in de tweede helft had de ploeg van trainer Pascal Jansen in het begin de overhand. Dat resulteerde vooral in gevaar van Aboukhlal, maar hij schoot over of tegen Van Combrugge aan. Toch zette de buitenspeler AZ naast Anderlecht in de 76e minuut. Na sterk drukzetten van Ernest Poku kon hij scoren.

In de slotfase gingen beide ploegen voor de winst, maar gescoord werd er niet meer in Dirkshorn.