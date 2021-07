Eerste oefenwedstrijd levert AZ overwinning op tegen gepromoveerd NEC

Op het sportpark van VV Dirkshorn heeft AZ zaterdagmiddag in een oefenduel met 4-1 gewonnen van NEC. Myron Boadu, Zakaria Abouklal en Sam Beukema (twee keer) maakten de Alkmaarse doelpunten.

Het eerste gevaar kwam van linksbuiten Jesper Karlsson toen hij de paal raakte. AZ was duidelijk de bovenliggende partij en dat kwam na 27 minuten ook tot uiting op het scoreboard. Albert Gudmundsson bediende Myron Boadu met buitenkant voet, waarna de spits eenvoudig kon scoren: 1-0.

Uit het niets deed Jonathan Okita tien minuten later iets terug namens de NEC. Met een gekruld schot was de eerste de beste kans raak voor de Nijmegenaren, die komend seizoen weer in de eredivisie spelen.

Nieuwe namen na rust

In de tweede helft stuurde AZ-trainer Pascal Jansen veel nieuwe namen het veld in. Een van hen was Calvin Stengs. Met een fraaie actie bereidde hij de 2-1 voor. Stengs legde af op Mo Taabouni, die vervolgens doelpuntenmaker Aboukhlal bediende.

De Alkmaarders kregen daarna voldoende mogelijkheden om meer goals te maken. Via Sam Beukema, overgekomen van Go Ahead Eagles, lukte dat twee keer. De verdediger kopte de 3-1 binnen en vlak voor tijd maakte hij ook het laatste doelpunt van de middag.

Opstelling AZ eerste helft: Verhulst; Sugawara (Reijnders/31), Hatzidiakos, Berkhout, Oosting; Clasie, Poku, Evjen; Gudmundsson (De Wit/31), Boadu, Karlsson

Opstelling AZ tweede helft: Reus; Reijnders, Beukema, P. Koopmeiners, Gullit; Midtsjø (De Jong/76), Buurmeester, De Wit; Stengs, Aboukhlal, Taabouni

Ook Jong AZ wist te winnen. Op bezoek bij Katwijk werd het 1-2 door doelpunten van Bram Franken en Iman Griffith.