Gelijk 'rammen' op de eerste training van AZ

De bal rolt weer op het trainingscomplex van AZ. Gisteren kwam de selectie voor het eerst weer bij elkaar en vanochtend stond de eerste training op het programma. Tijd om bij te komen van de vakantie was er niet, want er werd meteen volle bak getraind. "De intentiteit zat meteen aan de hoge kant."

Het woord 'rammen' was een veelgebruikte term van trainer Pascal Jansen, die er meteen bovenop zat bij de oefeningen. "Daardoor kunnen we hoge eisen stellen in de kwaliteit. Rammen is een containerbegrip", zegt Jansen. "We willen gewoon heel fanatiek zijn, maar in deze context had het te maken met het aggresief verdedigen."

Yukinari Sugawara en Jonas Svensson ontbraken ook, omdat zij onlangs nog bij hun nationale ploeg actief waren. Zij stromen volgende week donderdag weer in. "Tot die tijd mogen de anderen het doen."

Transfertalk

Op dit moment is het nog een rustige transferzomer in Alkmaar. AZ heeft onlangs een hoop talenten uit de eigen jeugdopleiding langer aan zich gebonden en Sam Beukema is de einige inkomende transfer tot nu toe. "Hij is zeer talentvol", aldus Jansen. "Hij kan onze defensie versterken. Voor hem is het nu zaak dat hij zich aanpast aan ons niveau. Van daaruit gaan we verder werken. Dit was zijn eerste moment op het veld en hij heeft hartstikke mooie dingen laten zien."

De 22-jarige verdediger tekende in maart al een contract bij AZ. Bij zijn presentatie noemde technisch directeur Max Huiberts hem een speler die 'zo uit de jeugdopleiding van AZ had kunnen komen'. De afgelopen jaren speelde hij bij Go Ahead Eagles maakt de overstap naar de eredivisie. "Het tempo hier ligt gewoon veel hoger. Daar wen ik nu aan", zegt Beukema na zijn eerste training bij AZ. "Ik vind het alleen maar heerlijk dat de kop eraf is."

