AZ-aankoop Vangelis Pavlidis is niet bang voor concurrentie bij AZ

De Griek Vangelis Pavlidis werd gisteren gepresenteerd bij AZ. De spits komt over van Willem II en kijkt er bij de Alkmaarders vooral naar uit om in de top van de eredivisie te spelen. "Het is een van de grootste clubs van Nederland", aldus Pavlidis.

"Mijn keuze is op AZ gevallen omdat ik Europa League wil spelen. En daarnaast speelt AZ in de top vier. Daar wil ik ook mijn kwaliteiten laten zien", vervolgt de 22-jarige aanvaller.

"Ik ben heel blij om hier te zijn", vertelt Pavlidis aan NH Sport bij VV Dirkshorn. "Het is een van de grootste clubs van Nederland. Vandaag heb ik alleen getraind en hopelijk kan ik maandag met het team trainen." AZ speelde in Dirkshorn een oefenwedstrijd tegen Anderlecht (1-1).

Hij vindt het niet erg dat er voorin veel concurrentie is bij AZ. "Het is mooi dat er veel goede spelers zijn . Dat zal mij beter maken en ik wil graag werken om mij in het elftal te spelen. Hopelijk kan ik meer doelpunten maken dan bij Willem II." Afgelopen seizoen scoorde Pavlidis tien keer in de eredivisie.

Griekse landgenoot

Bij AZ gaat hij samen spelen met landgenoot Pantelis Hatzidiakos. Pavlidis hoopt van hem een aantal tips te krijgen. "Hatzidiakos speelt al een aantal jaren bij AZ. Hij weet alles bij de club, dus hij kan mij heel erg helpen."