AZ neemt spits Vangelis Pavlidis over van Willem II

Vangelis Pavlidis is de nieuwste aanwinst van AZ. De Griekse spits komt over van Willem II en tekent voor vier seizoenen. De Alkmaarders waren op zoek naar een aanvaller na het verhuren van Ferdy Druijf.

De 22-jarige Pavilidis speelde twee seizoenen bij Willem II in de eredivisie. Voor de club met Tilburg maakte hij 28 doelpunten in 73 eredivisiewedstrijden. Eerder stond de spits onder contract bij Borussia Dortmund en VfL Bochum.

Myron Boadu is de grootste concurrent van Pavlidis in de punt van de aanval. Mogelijk rekent AZ op een vertrek van de jeugdinternational. Druijf, ook een spits, speelt dit seizoen opnieuw op huurbasis bij KV Mechelen.

Ook het 19-jarige broertje van de Griek gaat in Alkmaar voetballen. Vasilios Pavlidis komt over van het Duitse Schalke 04. Pantelis Hatzidiakos is de derde Griek in de AZ-selectie.