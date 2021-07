Louis van Gaal gaat nadenken over derde termijn als bondscoach van Oranje

"Als het me wordt gevraagd, zal ik erover nadenken." Dat heeft Louis van Gaal gezegd in gesprek met het Franse L'Equipe over het bondscoachschap van het Nederlands elftal. De 69-jarige Amsterdammer lijkt de topkandidaat van de KNVB om Frank de Boer op te volgen.

Louis van Gaal - Pro Shots / Witters

"De trainerspositie is erg belangrijk voor de ontwikkeling en innovatie van het voetbal in Nederland", vindt Van Gaal. "Ik kreeg de baan een tweede keer aangeboden en het was meer dan een eer. Het zou ongelooflijk zijn als die me een derde keer zou worden aangeboden. In dat geval zal ik erover moeten nadenken, ook al ben ik gepensioneerd."

Van Gaal was voor het eerst bondscoach tussen 2000 en 2002. Toen plaatste Oranje zich niet voor het WK in Japan en Zuid-Korea. Zijn tweede termijn verliep succesvoller. In 2014 werd Nederland onder zijn leiding derde op het WK in Brazilië, met als hoogtepunt de 5-1 overwinning op Spanje in de groepsfase. Gesprek in Portugal Gisteren zijn KNVB-directeur Eric Gudde en directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma afgereisd naar Portugal om daar te praten met Van Gaal. Er is enige haast voor de voetbalbond, omdat het Nederlands elftal op 1 september alweer speelt voor WK-kwalificatie tegen Noorwegen. Daarna volgen nog zes kwalificatieduels dit jaar. Frank de Boer stapte op 29 juni op als bondscoach. Dat was daags nadat Oranje in de achtste finales van het EK werd uitgeschakeld door Tsjechië (0-2).