Frank de Boer weg als bondscoach

Frank de Boer is niet langer meer de de bondscoach van Oranje. Dat is de uitkomst van een gesprek dat vanmiddag plaatsvond bij de KNVB in Zeist.

Pro Shots / Toin Damen

Aanleiding voor het vertrek is de teleurstellende afloop van het EK waarin Nederland in de achtste finales werd uitgeschakeld door Tsjechië. Volgens een persbericht van de KNVB heeft De Boer aangegeven niet door te willen. Doelstelling was om op het EK ten minste de kwartfinale te halen. De Boer: "Toen ik in 2020 benaderd werd om bondscoach te worden vond ik het een eer en een uitdaging, maar ik was me ook bewust van de druk die er meteen vanaf mijn aanstelling op zou komen te liggen. Die druk neemt nu alleen maar toe, en dat is geen gezonde situatie voor mij, noch voor de selectie in aanloop naar zo’n belangrijke wedstrijd voor het Nederlands voetbal op weg naar WK-kwalificatie."

Quote "De druk neemt nu alleen maar toe en dat is geen gezonde situatie voor mij, noch voor de selectie" Ex-bondscoach Frank de Boer

Nico-Jan Hoogma zegt namens de KNVB in hetzelfde bericht: “Ondanks alle inzet van Frank is de doelstelling van minimaal de kwartfinale halen niet bewerkstelligd. Als die niet bereikt zou worden zouden we evalueren, wat eventueel een andere uitkomst zou hebben kunnen brengen. We hadden op een beter EK ingezet, dat is niet gelukt. De keuze voor Frank heeft anders uitgepakt dan we hadden gehoopt. We gaan nu verder evalueren, breder dan de coach alleen, het profiel aanscherpen, het werk doen wat van ons hier verwacht mag worden.”

Quote "We gaan nu verder evalueren, breder dan de coach alleen, het profiel aanscherpen, het werk doen wat van ons hier verwacht mag worden” KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma

De Boer volgde in september vorig jaar Ronald Koeman op die naar Barcelona was vertrokken. Zijn contract liep nog tot en met het WK eind volgend jaar in Qatar. De eerstvolgende interland van het Nederlands elftal staat voor 1 september op het programma. Dan is in Oslo het WK-kwalficatieduel tegen Noorwegen. Het voortijdige vertrek bij de KNVB is een nieuwe klap in de trainerscarrièr van De Boer. Nadat hij vier keer landskampioen was geworden met Ajax was hij als coach nergens meer succesvol. Hij werd bij Internazionale en Crystal Palace in no-time ontslagen. Bij het Amerikaanse Atlanta United hield hij het anderhalf jaar vol toen hij zijn congé kreeg.