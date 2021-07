Ook Erik ten Hag bedankt voor positie van bondscoach

In navolging van Henk ten Cate heeft ook Ajax-trainer Erik ten Hag laten weten geen belangstelling te hebben voor de vacature van bondscoach. Ten Hag verlengde aan het einde van het vorige seizoen zijn contract en is van plan om de regerend landskampioen trouw te blijven.

Voorafgaand aan het oefenduel van Ajax tegen Quick'20 in Ten Hags woonplaats Oldenzaal, werd de 51-jarige oefenmeester door ESPN gevraagd of hij oren had naar de openstaande vacature bij de KNVB. "Dat kan niet, want ik heb bij Ajax getekend", zei Ten Hag.

Desondanks zei Ten Hag wel dat het bondscoachschap hem een mooie uitdaging leek. "Het Nederlands elftal is natuurlijk heel aantrekkelijk. Zeker omdat ik met 75 procent van de spelers die er zijn een verleden heb. Dat zijn hele goede spelers. Dus als dat een goed team vormt, kun je daar ontzettend veel mee bereiken. Dat zou heel aantrekkelijk zijn, maar dat kan nu niet, want ik ben bij Ajax", benadrukte Ten Hag.