Henk ten Cate haakt af als mogelijke bondscoach van Oranje

Amsterdammer Henk ten Cate heeft aan De Telegraaf laten weten geen bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Hij geeft aan dat er in 2017 teveel gebeurd is en dat hij het naar zijn zin heeft bij zijn club in Abu-Dhabi.

Momenteel is Henk te Cate werkzaam bij Al-Wahda FC - Pro Shots/Marcel van Dorst

"Nico-Jan Hoogma (KNVB-directeur topvoetbal, red.) mag me zeker een keer bellen. Niet voor de functie van bondscoach, maar om namens de KNVB eindelijk een keer excuses te maken voor de karaktermoord, die de voetbalbond in 2017 op me probeerde te plegen", zegt de 66-jarige Ten Cate.

Quote "Op een persconferentie hebben Van Breukelen en Jean-Paul Decossaux me proberen te kielhalen. Dat is ze niet gelukt" Henk ten Cate

Hans van Breukelen, destijds technisch directeur bij de KNVB, vertelde Ten Cate dat hij de nieuwe bondscoach zou worden. Plots koos Van Breukelen toch voor Dick Advocaat. "Het feit dat Martijn Krabbendam van Voetbal International hier was en alles heeft gehoord, heeft mijn kop gered. Op een persconferentie hebben Van Breukelen en Jean-Paul Decossaux me proberen te kielhalen. Dat is ze niet gelukt." Tot op heden kreeg Ten Cate geen excuses van de KNVB. "Dat is niet echt koninklijk en neem ik de huidige leiding kwalijk, want de betrokkenen weten hoe het zit. De hele affaire heeft Van Breukelen namelijk de kop gekost. Dat betreur ik overigens."

Quote "Ik heb een contract bij een heel mooie club, Al-Wahda FC. Ik heb een verplichting naar mijn spelers, maar ook naar mijn staf" Henk ten Cate

Bij zijn huidige club zit de Noord-Hollander op zijn plek. "Ik heb een contract bij een heel mooie club, Al-Wahda FC. Ik heb een verplichting naar mijn spelers, maar ook naar mijn staf, want ik heb Carlo l'Ami, Luc Nijholt, Piet Hamberg en Laurens Ebben meegenomen. Maandag beginnen we in Spanje aan de seizoenvoorbereiding van drie weken. En daarna gaan we terug naar Abu-Dhabi."

Lees ook Sport Frank de Boer weg als bondscoach