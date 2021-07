Kunst met grof geweld vernield: "Het voelt als fantoompijn"

In het Alkmaarse Bolwerk zijn opnieuw kunstwerken van de expositie #TIERGARTEN vernield. Van de elf werken die te bewonderen zijn in het park zijn er al zes toegetakeld of gestolen. Het zorgt voor woede bij organisator Kunstuitleen Alkmaar. "Het lijkt wel op een soort haat", aldus directeur Corien van Eyck van Heslinga.

En de vos is bij lange na niet het enige slachtoffer. Zo werd ook een bewegende ijsbeer toegetakeld en werd een van glazen ratten gemaakte muur al na een paar uur omvergeduwd. Inmiddels zijn beschadigde kunstwerken weggehaald om te worden hersteld. "Je krijgt fantoompijn. De beelden stonden zo goed op hun plek. Het is zo zinloos", aldus Velserboer.

"Het is natuurlijk niet de bedoeling maar aan de andere kant zijn er ook veel mensen die zorgen voor de omgeving. Laatst lag een van mijn borden in het water. Daarna kreeg ik een berichtje dat iemand het eruit had gevist en terug had geplaatst. Dat verdient eigenlijk meer aandacht dan mensen die hun agressie kwijt moeten."

Trots

Hoe het nu verder moet met de buitenexpositie is volgens directeur Corien van Eyck van Heslinga nog de vraag. Er is in ieder geval al aangifte gedaan en ook de gemeente is al op de hoogte gesteld. "De gemeente vindt dat we door moeten gaan, die zijn trots op deze expositie. Maar hoe lang kun je dit naar de kunstenaars toe maken? En wanneer trekt de verzekeraar zich terug?"

Het is volgens Van Eyck van Heslinga maar een kleine groep die het verpest voor de rest. Zij hoopt dat er meer bewaking komt en er bijvoorbeeld camera's worden opgehangen. "Je wilt er ook geen groot hek omheen zetten. Het is juist mooi dat deze kunst naar de mensen toekomt en dat het voor iedereen is."