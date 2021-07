Nederlandse Vereniging van Journalisten geschrokken: "Er is een collega geraakt"

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, noemt de aanslag op Peter R. de Vries een steek in het hart van de journalistiek. "Peter is natuurlijk een zeer gerenommeerd en moedig collega. Onze eerst gedachten zijn natuurlijk bij hem en het gevecht dat hij voert voor zijn leven."

"Het is een collega die geraakt is," vertelt Bruning op NH Radio . "Er zijn velen met hem die ook misdaadjournalistiek doen. We zien aan dit soort mensen dat ze geen enkel middel schuwen. Dat betekent dat er natuurlijk een enorm intimiderend effect vanuit gaat, ook al weten we nog niet wie erachter zit en wat de beweegredenen zijn."

Dit is wat we tot nu toe weten over de aanslag op Peter R. de Vries

De laatste jaren lijkt er een verharding plaats te vinden richting journalisten, zo ziet Bruning. "Het keermoment was de manier waarop er bij Charlie Hebdo binnen werd gewandeld en waarbij mensen die ook bezig waren met journalistiek zijn vermoord. In die categorie moet je de aanslag van gisteren zien."

"Misdaadjournalisten hebben al veel langer dan 'gewone' journalisten last van ruw geweld, omdat ze ook ruw geweld verslaan. Je ziet ook breder dat de journalistieke beroepsgroep te maken heeft met intimidatie en geweld, maar wel op een ander niveau. Daardoor komen deze hele heftige berichten wel extra hard binnen."

Beveiliging

Peter R. de Vries zou geen beveiliging willen. In de persconferentie van gisteravond kon niets over zijn beveiliging worden gezegd. "Beveiliging is altijd een persoonlijke keuze", zegt Bruning. "Hij is zo kritisch over zulke gevaarlijke mensen dat hij een groot risico loopt, helaas in deze tijd." Hij snapt de keuze van De Vries ook wel. "Ik snap heel goed dat hij denkt 'Ik kan tien jaar lang met allerlei blauwe pakken om mij heen gaan lopen, of ik kan geloven in mezelf', en hij gelooft in zichzelf."

"Op dit moment moeten we met hem geloven in het ongelofelijke: dat hij goed hier uitkomt." Bruning vertelt dat de Nederlandse Vereniging van Journalistiek en Persveilig journalisten op allerlei manieren probeert te beschermen. Ook proberen ze ervoor te zorgen dat journalisten hun werk kunnen blijven doen. "De een heeft om dat werk te kunnen blijven doen extra bescherming nodig en een ander zoals Peter R. de Vries zegt: 'Ik blijf het toch wel doen, maak je om mij geen zorgen.' Helaas maken we ons op dit moment enorme zorgen over Peter."