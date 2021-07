Terugkijken: Persconferentie driehoek over neerschieten Peter R. de Vries

Misdaadjournalist Peter R. de Vries is vanavond neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De driehoek gaf rond 23.00 uur een persconferentie op het hoofdkantoor van de politie in Amsterdam. Kijk hieronder de persconferentie terug.