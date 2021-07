Danny (21) mét corona naar club dankzij verkeerd ingevoerde uitslag Testen voor Toegang

Opnieuw een fout bij Testen voor Toegang: Danny (21) kreeg gisteren een negatieve testuitslag toegestuurd, maar werd vanmorgen gebeld door testafnemer Covidia met de boodschap dat hij wél corona heeft. In de tussentijd is hij naar een bomvolle shotjesbar in Amsterdam geweest. "Ik heb met iedereen staan knuffelen", vertelt de Amsterdammer tegen NH Nieuws. Een woordvoerder bevestigt de fout.

Eerder deze week liet een woordvoerder van Testen voor Toegang over vorig weekend nog weten dat 'niemand onterecht een negatieve uitslag heeft gehad'. Dat was naar aanleiding van het feit dat een verslaggever van NH Nieuws een negatieve testuitslag een dag later alsnog kreeg toegestuurd, zonder opnieuw te hoeven testen.

Even terug naar gisteren: voor het eerst in anderhalf jaar willen Danny en zijn vriend de stad weer in, struinen over het Leidseplein. "Ik voelde mij eerlijk gezegd wel een beetje verkouden, maar dacht: ik laat me testen, dan weet ik het zeker." Dus maakt hij een afspraak bij een testlocatie van Testen voor Toegang in Halfweg.

Rond 17.47 uur is hij aan de beurt: staaf diep in de neus en terug de auto in. Een uur later krijgt hij een mailtje (gelijk aan zoals te zien is op bovenstaande foto). "Mijn testresultaat was negatief, dus we gingen de stad in", beschrijft hij het begin van de avond vol weerzien en bomvolle kroegen.

"Ik kwam superveel mensen tegen, heb veel mensen geknuffeld, ook oudere mensen die ik ken van restaurants", vertelt hij. Uiteindelijk eindigt hij in een volgens hem afgeladen Chupitos, de bekendste shotjesbar van de hoofdstad, waar hij diep in de nacht het licht uit doet.