'Testen voor Toegang biedt negatief testbewijs ter compensatie'

De problemen bij Testen voor Toegang lijken nog niet verholpen te zijn. Volgens Stichting Open Nederland 'waren ze klaar voor vanavond' . Tegenover NH Nieuws vertellen twee bronnen hun verhaal over het verkrijgen van een 'negatief testbewijs'.

Volgens medewerkers van de testlocatie werkte het mailsysteem niet en heeft het er een dag uit gelegen. "Bij de teststraat waren twee mensen die zich ook voor de tweede keer lieten testen", vertelt Maaike. "Normaal gesproken krijg je binnen een uur de uitslag. Dit is echt een blamage, ik ben benieuwd hoe het over twee weken qua besmettingen zal uitzien."

Maaike Polder, NH Nieuws-verslaggever, is nogmaals naar de teststraat geweest nadat ze gisteren geen uitslag kreeg na haar test. Inmiddels heeft ze een mail gehad met daarin een negatieve uitslag. "Ik ben naar de testlocatie gegaan en ben daar gaan klagen. Toen moest ik mij aanmelden en hebben ze mij via het systeem aan een negatieve test gekoppeld zonder test te ondergaan."

Een ander verhaal is dat van Fleur*. Zij moest vandaag een nieuwe afspraak maken en is nogmaals naar de testlocatie gegaan. Daar heeft ze aangegeven dat de uitslag nog niet bekend was en dat het contactnummer geen antwoord kon geven op haar vragen.

"Ik heb daar toen niet meer hoeven testen en kreeg een negatieve uitslag als tegemoetkoming. Gisteren stuurde een meisje van het loket mij naar huis, omdat ik mijn ID was vergeten. Na een kwartiertje kwam ik terug en was mijn ID toch niet nodig. Wel getest, maar uren in de wacht gestaan bij het nummer waarna ik die negatieve uitslag als 'tegemoetkoming' kreeg", vertelt zij aan NH Nieuws.

*Echte naam van Fleur is bekend bij de redactie.