Paniek over eerste stapavond: krijgt iedereen de testuitslag op tijd?

Het zal je maar gebeuren: mag je na ruim een jaar eíndelijk weer uit, is je testuitslag vertraagd. Volgens Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, is er een storing door een hackpoging . Onder uitgaansliefhebbers in de regio (en daarbuiten) is er paniek: komen ze vanavond wel hun favoriete kroeg of club binnen?

Onder andere NH Nieuws-verslaggever Maaike Polder kan erover meepraten. Zij en haar zusje zijn gisteren rond twaalf uur 's middags getest, zodat ze vanavond in Alkmaar op stap kunnen. Omdat het om een sneltest gaat, is de uitslag binnen een kwartier bekend. Maar Maaike - en vele anderen met haar - hebben de uitslag na 21 uur wachten nog niet.

Haar zusje heeft wel een (negatief) resultaat binnengekregen. "Het is nog maar de vraag of we samen onze langverwachte shotjes aan de bar kunnen nemen vanavond", reageert Maaike. Het is vooral een 'vervelend gevoel', nu ze niet weet of haar eerste stapavond in ruim een jaar doorgaat of niet.

Hoe werkt Testen voor Toegang

Ze was gisteren namens NH Nieuws ook aanwezig bij een testlocatie in Alkmaar, aan de Edisonweg. In Amsterdam liepen de wachttijden hoog op, maar in Alkmaar konden jongeren in ieder geval 's ochtends zo doorlopen. Alleen de uitslag, die laat dus op zich wachten.

Maaike: "Sowieso ik en minimaal één ander meisje hebben nog geen uitslag. Wel een sms dat de uitslag er is, maar geen mail waar de uitslag daadwerkelijk in staat." Hoe Testen voor Toegang werkt, lees je onder de video.