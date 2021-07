Testen voor Toegang erkent fout, maar 'niemand heeft onterecht negatieve uitslag gehad'

Tijdens de grote storing bij Testen voor Toegang van afgelopen weekend heeft niemand onterecht een negatieve coronatestuitslag gekregen. Wel hebben medewerkers sommige uitslagen een dag later alsnog gegeven en stond daar de verkeerde datum op. Dat zegt een woordvoerder van de organisatie tegen NH Nieuws. Hij erkent dat er fouten zijn gemaakt. Voor komend weekend is er weer veel animo voor testen.

Normaal kunnen testuitslagen maar één keer worden toegestuurd, maar Testen voor Toegang heeft - naar eigen zeggen in verband met de storing en paniek onder wachtende mensen - op zaterdag iets in de software aangepast. Daardoor konden medewerkers van de testlocatie oudere uitslagen opnieuw versturen.

"Op de vrijdag dat jij je hebt laten testen zijn er bij die locatie in Alkmaar zo'n vijfhonderd mensen geweest en niemand werd positief getest op corona. Daardoor wisten de medewerkers zaterdag dat jij sowieso een negatieve uitslag gekregen had moeten hebben", legt woordvoerder Jasper Janssen uit, na navraag te hebben gedaan.

Ik, verslaggever Maaike Polder, deed op vrijdagochtend 25 juni een coronatest bij een centrum in Alkmaar, maar kreeg die dag géén mailtje met de uitslag. Daarop ging ik op zaterdagmiddag 26 juni verhaal halen en kreeg ik, maar ook anderen in Nederland , alsnog een negatief testbewijs toegestuurd , met de datum van zaterdag (zie foto hierboven).

Stichting Open Nederland, die achter Testen voor Toegang zit, maakt op honderd testlocaties in Nederland gebruik van elf testaanbieders, aldus de woordvoerder. Op de Alkmaarse locatie waar ik getest ben, is de testaanbieder Covidia (die is op meerdere locaties de aanbieder). Zij zijn om een reactie gevraagd.

Met een negatieve coronatestuitslag krijg je twee dagen lang toegang tot bijvoorbeeld kroegen en clubs. Doordat ik zo'n 24 uur later de uitslag kreeg, kon ik dus 24 uur langer toegang krijgen tot evenement, niet wetende of ik inmiddels was besmet.

Daarop reageert Janssen: "Ja. Maar er is geen indicatie dat dit op grote schaal is gebeurd: voor zover ik weet alleen bij op zaterdag bij Covidia. Hoewel de medewerkers van de testaanbieder toen begrijpelijk pragmatisch hebben gehandeld, had het niet mogen gebeuren. Er had gewoon de datum van vrijdag op moeten staan."

Testen voor Toegang is daarover met Covidia in gesprek. Er zouden geen consequenties zitten aan de fouten. Demissionair minister Hugo de Jonge gaf eerder deze week aan dat het eerste weekend niet vlekkeloos was verlopen.

"Achter de poort van Testen voor Toegang moet het echt veilig zijn. Je moet je ervan uit kunnen gaan dat iedereen in de club is getest of is gevaccineerd. De kinderziektes moeten uit het systeem worden gehaald." Er worden Kamervragen gesteld.

Janssen benadrukt dat er echt niemand een negatieve testuitslag heeft gehad die niet ook daadwerkelijk (eerder) negatief is getest.

Tweede weekend

Voor de komende dagen is er volgens Janssen al veel animo voor testen. Morgen brengen zij daar cijfers over naar buiten. Maar hoe zorgt Testen voor Toegang ervoor dat zo'n grote storing niet nogmaals gebeurt? "We doen deze week een aantal systeemtesten. Zo zijn we beter voorbereid als er weer grote online drukte is. Ook is de testcapaciteit vergoot: er zijn langere openingstijden."