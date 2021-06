Eerste popfestival in coronatijd uitverkocht: "Badpop: first party in a long time!"

Uitverkocht! Badpop 2021 in Waarland staat stampvol op vrijdag 9 juli. Het is het eerste popfestival in Noord-Holland en misschien wel van Nederland in coronatijd. Op het programma staan onder meer topacts als Bløf en Waylon. Het is de organisatie gelukt binnen twee weken alles regelen om het festival veilig en coronaproof te kunnen houden. "We zijn er klaar voor: first party in a long time!"

Wekenlang is het spannend geweest, vertelt scheidend voorzitter Wilfred Bruin. "Pas afgelopen dinsdag kregen we het verlossende telefoontje van de gemeente dat we door kunnen. Toen waren we wel heel erg gelukkig. We zijn heel blij dat we zoveel medewerking hebben gekregen. De komende twee weken gaan we de puntjes op de 'i' zetten."

Knuffelen

De voorverkoop begon vanmorgen om 9.00 uur en binnen een kwartier bleek al dat het festival uitverkocht was. Bruin: "We hadden het wel gedacht en toch is het geweldig dat er weer zoveel mensen willen komen. En het blijft een lokaal feest, want ruim veertig procent van alle toegangskaarten is verkocht aan de Waarlanders zelf."

Om het festival in goede banen te leiden, zijn tientallen extra vrijwilligers ingeschakeld, die bij de poorten kaarten en corona-testbewijzen controleren. Wilfred Bruin: "Eenmaal binnen hoef je geen afstand meer te houden zoals nu nog in een stadion. Hier kun je straks ook gewoon elkaar een knuffel geven. We hebben er zin. Het is uitverkocht, dus er valt wat te vieren."