'Gewoon' woningbouwplan vervangen door tiny houses op bouwgrond in Waarland

Het voorstel komt van het Particulier Collectief Opdrachtgeverschap (CPO). De kleine huisjes mogen tien jaar op deze plek staan. De gemeente geeft aan dat er 'al geruime tijd' meerdere groepen tiny houses willen bouwen in Schagen. Nu gaat ze dus met dit plan akkoord.

"Er is woningnood, vooral jongeren hebben moeite om woningen te vinden", zegt wethouder Jelle Beemsterboer. "Dat zij nieuwe manieren zoeken om te wonen is logisch en iets wat de gemeente wil faciliteren. Wonen in een tiny house is betaalbaar en duurzaam. De gemeente is blij met dit soort initiatieven. Zeker als dit bij inwoners zelf vandaan komt."

Voedselbos

De initiatiefnemers willen duurzaam en natuurvriendelijk bouwen. Ze willen daarnaast anderen inspireren om duurzaam te leven. Om dat te bereiken, denken ze aan een openbaar toegankelijk terrein waar een voedselbos wordt geplant en willen ze plukdagen en andere activiteiten organiseren. "We kijken ernaar uit om, samen met de buurt en de gemeente, ons plan voor tiny houses met een voedseltuin verder vorm te gaan geven", zegt initiatiefnemer William Agenant.

Het originele woningbouwplan kwam overigens van dezelfde initiatiefnemers als nu.